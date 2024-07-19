Средствами ПВО России сбит самолёт Миг-29 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Старица Харьковской области. За сутки отражено две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 21-й, 60-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Ивановка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав». За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка, Катериновка, Часов Яр и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Новожеланное и Веселое Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак подразделений 41-й механизированной и 144-й пехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 290 военнослужащих, боевая машина пехоты «MaxxPro» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Куйбышево и Новотягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолёт Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров».

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