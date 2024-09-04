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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.24 09:00

Средствами ПВО России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожено пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Министерство обороны Российской Федерации 3 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 114-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20. Уничтожено девять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожено пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 152-мм гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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