Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 27 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Плещеевка, Платоновка, Миньковка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США. Уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и националистического батальона «Айдар» в районах населённых пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 боевиков, три боевые бронированные машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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