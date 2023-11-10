Средствами ПВО России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе н.п. Коптево ДНР

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы: «Мста-Б» и «Мста-С», а также орудие Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 9 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики. Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы: «Мста-Б» и «Мста-С», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики. Перехвачено семь реактивных снарядов «HIMARS» производства США.

Кроме того, уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Таволжанка Харьковской области, Липовое Донецкой Народной Республики, Сергеевка, Нежурино Луганской Народной Республики, Скелеватое, Ульяновка и Мирное Запорожской области».

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