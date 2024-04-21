Мурманская область уже в 4-й раз открывает сезон любительского лова крабаНа территории Мурманской области в мае начинается период весенней охоты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.24 09:00

Средствами ПВО России сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск отразили три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населённого пункта Красное ДНР. Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 20 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области. Отражено три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 152 мм самоходная пушка «Dana» чешского производства, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:40«Анна и Командор». Художественный фильм (6+)16:20«Игра на миллионы». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона по росту цен лидирует морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 95 копеек, доллар потерял 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Депутаты облдумы приняли в первом чтении инициативу регионального Минстроя по повышению доступности льготного кредитования в Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика