Средствами ПВО России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122 мм гаубица Д-30, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 2 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Зеленый Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122 мм гаубица Д-30, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, пикап, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, боевые бронированные машины «Kirpi» турецкого производства и «Козак», автомобиль, два 152 мм орудия Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Времевка и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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