Кому нужны топ-менеджеры? Эксперты hh.ru выяснили реальную потребность мурманских компаний в управленцах«Горячая линия» Фонда «Защитники Отечества» приняла почти 110 тысяч звонков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.07.24 09:00

Средствами ПВО России сбит украинский самолёт Як-52 с пулеметной установкой

Подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 16 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Отражено пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Подлиман Харьковской области, Торское, Красный Лиман, Кировск Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады противника. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк Донецкой Народной Республики. Также отразили шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 48-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, «Caesar» производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 124-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов «HIMARS» производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолёт Як-52 с пулеметной установкой».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплатные запросы жителей Мурманской области растут: люди всё меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек и что делать, если работодатель не обеспечивает комфорт на работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Романовы. Век в поисках истины. 2 фильм». Документальный фильм (16+)16:10«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные запросы жителей Мурманской области растут: люди всё меньше готовы уступать в деньгах ради нового трудоустройства-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Комитет Совфеда одобрил изменения в формировании муниципальных администраций
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика