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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.23 09:00

Средствами ПВО России сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

Суточные потери противника на Донецком направлении составили до 485 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено семь атак противника в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Шипиловка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.  Суточные потери противника на данном направлении составили до 485 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Перехвачено пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, уничтожено 34 беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Песчановка и Саги Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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