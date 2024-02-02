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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 09:00

Средствами ПВО России сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS»

На Краснолиманском направлении отражено три атаки штурмовых групп 60 и 63 механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30 и 44 механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Отражено три атаки штурмовых групп 60 и 63 механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28, 42, 54, 93 механизированных, 81 аэромобильной, 5 штурмовой, 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре атаки штурмовых групп 22 механизированной, 46 аэромобильной, 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127, 128 бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 65 механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «NASAMS» норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Ясиноватая, Макеевка Донецкой Народной Республики, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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