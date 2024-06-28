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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 09:00

Средствами ПВО России сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортёр, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, три 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовых групп 63-й механизированной бригады противника. ВСУ потеряли до 585 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортёр, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, три 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки было отражено шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 345 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны и 17-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot» производства США и два реактивных снаряда «HIMARS» производства США».

 

Фото и видео:  https://vk.com/mil

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