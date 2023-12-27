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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.23 09:00

Средствами ПВО России сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины

За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией на Донецком направлении отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 205 военнослужащих и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 26 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населённого пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 205 военнослужащих и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённого пункта Водяное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Белогорье и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Кременная, Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Горловка, Александровка, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Обрывка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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