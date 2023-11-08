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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 09:00

Средствами ПВО России сбито два самолёта воздушных сил Украины

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 7 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области. Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта воздушных сил Украины: Су-27 в районе населённого пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населённого пункта Роскошное Донецкой Народной Республики. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов: Сватово Луганской народной республики, Пантелеймоновка, Пески Донецкой Народной Республики, Мирное, Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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