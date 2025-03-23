Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сбито пять управляемых авиационных бомб «JDAM» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil