Многогранный мир: в Помпеях обнаружили фреску мистерии Диониса, а в Египте строят лодки в виде спорткаров и других автомобилейАндрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области в преддверии МАФ-2025
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.03.25 09:00

Средствами ПВО России уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сбито пять управляемых авиационных бомб «JDAM» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Молодые специалисты России получили более 100 млн приглашений на работу за последний год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:05«Техника сильных». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России сохранил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро снижается почти на 1,04 рубля-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика