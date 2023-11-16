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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 09:00

Средствами ПВО России в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Общие потери противника на Донецком направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Caezar» производства Франции и «Krab» польского производства, две гаубицы «МСТА-Б», а также пушка МТ-12.

Министерство обороны Российской Федерации 15 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, танк, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М114 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Caezar» производства Франции и «Krab» польского производства, две гаубицы «МСТА-Б», а также пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Cobra».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145-ти районах. Кроме того, поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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