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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 09:00

Средствами ПВО России в районе Краматорска ДНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

На Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, а также 27 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании: FH-70 и L119, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 15 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Вчера утром Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, миномётных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и отразили атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки: «Caezar» французского производства и «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 305 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, а также 27 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании: FH-70 и L119, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка, Ивановка и Янтарное Херсонской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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