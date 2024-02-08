Средствами ПВО России в районе населённого пункта Алексеевка ДНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

На Крупянском направлении отражено четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населённого пункта Терны ДНР. Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 7 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ.

Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Кроме того, отражено четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики. Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также САУ «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника в 119 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтоженго 104 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Мирное, Новое Запорожской области, Новая Каховка, Счастливое Херсонской области, Васильевка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Житловка и Площанка Луганской Народной Республики».

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