На Авдеевском направлении противник потерял до 450-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» производства Чехии, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Министерство обороны Российской Федерации 9 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 27-й, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой Народной Республики. Отражено две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак 78-й десантно-штурмовой, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» производства Чехии, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополь и Водяное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку противникав районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, противотанковая пушка «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Работино, Новопокровка, Жеребянки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Хортица».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Степовое Запорожской области, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции. Кроме того, уничтожено 197 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Ясиноватая, Новоандреевка, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Змиевка, Кременная, Житловка Луганской Народной Республики, Шевченково, Жовтневое Харьковской области, Пологи, Копани, Мирное Запорожской области, Новая Маячка и Чаплинка Херсонской области».

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