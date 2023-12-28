На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 27 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов «HIMARS», а также противолокационная ракета «HARM» и управляемая авиационная бомба «JDAM».

Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горловка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Раденск, Песчановка Херсонской области и Балочки Запорожской области».

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