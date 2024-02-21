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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.24 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Белозерка Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 395 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 20 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены четыре контратаки противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ составили свыше 395 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районах населённых пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Также, отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Белозерка Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено семь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населённых пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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