Средствами ПВО России в районе н.п. Ивановка Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное ДНР ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 22 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Zuzana-2» производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области. В результате потери противника составили до 100 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожено два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Донецк, Новоселовка, Водяное, Верхнеторецкое, Липовое Донецкой Народной Республики, Кременная, Золотаревка Луганской Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области и Токоревка Харьковской области».

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