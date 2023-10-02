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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.23 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Клещеевка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины

Потери противника за сутки на Донецком направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Министерство обороны Российской Федерации 1 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.  Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражено две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ севернее населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

Также, в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В районе населённого пункта Снегиревка Николаевской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

В районе населённого пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и техника 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Дачное Донецкой Народной Республики и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населённого пункта УКРАИНКА Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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