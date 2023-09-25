Всего на Донецком направлении в течение суток отражено четыре атаки противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое ДНР. Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 24 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение. Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнем ётных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Ударами штурмовой, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населённого пункта Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражено: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населённого пункта Шляховое Херсонской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Берислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Перехвачено три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, за сутки уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горловка, Степное Донецкой Народной Республики, Куземовка Луганской Народной Республики, Самойловка, Червоногорка, Любимовка, Очеретоватое Запорожской области и Казачьи Лагери Херсонской области».

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