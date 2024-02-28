На Донецком гнаправлении отражено семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР. ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики. Также отражено семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 485 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley», шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области. Потери противника составили до 130 военнослужащих, два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

Фото и видео: https://vk.com/mil