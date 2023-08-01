Средствами ПВО России в районе н.п. Николаевка ДНР сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 31 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ: «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены одиннадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили более 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области. Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Успеновка Запорожской области отражена атака противника и уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Также, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 275 украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы иностранного производства, в том числе М109 «Paladin», М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, а также два орудия «Мста-Б» и Д-20.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Кармазиновка ЛНР. За сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнём и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции.

В ходе ведения активной обороны успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. В районе населённого пункта Веселое Запорожской области поражён штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Также, в районе населённого пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области».

Фото: https://vk.com/mil