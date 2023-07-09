Средствами ПВО России в районе н.п. Новогригоровка ДНР сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населённых пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака противника в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Также, в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новолюбовка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражено три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки и города Орехов Запорожской области. Отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Марфополь и Работино Запорожской области. Также в районе населённого пункта Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица «Cezar» французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области.

За сутки уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах.

В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Остриковка, Широкое, Мирное Запорожской области, Новая Маячка, Новая Каховка, Малокаховка, Ульяновка Херсонской области и Волфино Сумской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолёта, 241 вертолёт, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil