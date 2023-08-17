Средствами ПВО России в районе н.п. Новотроицкое ДНР уничтожен самолёт Су-25 воздушных сил Украины

Потери противника на Донецком направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 16 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю. При поддержке авиации и огня артиллерии отражено девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кирово Запорожской области. За сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 35 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.

В районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Северодонецк, Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Спорное, Волноваха, Горловка и Макеевка Донецкой Народной Республики».

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