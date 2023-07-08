Средствами ПВО России в районе н.п. Одаровка Запорожской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

В ходе боевых действий на Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населённых пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отражено четыре атаки противника в районах населённых пунктов Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожены до 95 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка AF-90 производства Великобритании. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области.

В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 80 украинских военнослужащих, одиннадцать автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Одаровка Запорожской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачен двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики».

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