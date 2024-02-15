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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.24 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Работино Запорожской области сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины

На Донецком направлении противник потерял до 360 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2-й, 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22-й, 28-й, 24-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 360 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» производства Польши.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка, Степовое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Работино Запорожской области сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха». Кроме того, уничтожено 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Кременная Луганской Народной Республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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