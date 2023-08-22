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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.23 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Старорайское ДНР сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

На Донецком направлении за сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 21 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю. За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны. Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы: FH-70 производства Великобритании, Д-20 и Д-30, два орудия M119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ - 50.

На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Южная», ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и «Нона-С», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», при поддержке штурмовой и армейской авиации, отражено две атаки противника в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Старорайское Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS». Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой Народной Республики и Владимировка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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