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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.24 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении общие потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 6 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнём артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населённых пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. В результате уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортёра, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнём артиллерии отражено две контратаки противника в районе населённого пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнемётных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожены до 45 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Ингулец Херсонской области.

Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации поражён пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики, 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд «HIMARS». Кроме того, уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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