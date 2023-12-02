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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.23 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а в районе Пересадовка Николаевской области сбит самолёт МиГ-29

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 1 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Торское, Северск и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражено шесть атак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населённого пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено две противорадиолокационные ракеты «HARM» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шипиловка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области, Скадовск и Софиевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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