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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.24 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

На Донецком направлении уничтожены более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты-носители крылатых ракет «Storm Shadow». Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Также, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Суточные потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск успешно поразили в опорных пунктах противника из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили более 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожено более 35-ти военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населённого пункта Константиновка Николаевской области, 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Кроме того, уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Граково Харьковской области, Залиман, Новоселовское Луганской Народной Республики, Волноваха, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Старая Збурьевка и Васильевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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