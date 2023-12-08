Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 7 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населённого пункта Синьковка Харьковской области и озера Лиман. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубица М198 производства США и орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США.

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходных артиллерийских установки «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял убитыми и ранеными до 65 военнослужащих. Кроме того, поражены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены: реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Кроме того, уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Маньковка Луганской Народной Республики, Горловка и Соледар Донецкой Народной Республики».

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