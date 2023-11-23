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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 09:00

Средствами ПВО России в районе н.п. Воздвиженка ДНР сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка ДНР. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 22 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа.

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населённого пункта Ленинское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населённого пункта Новопрокоповка и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Работино Запорожской области нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Меловатка Луганской Народной Республики, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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