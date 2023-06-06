В ходе боев на Донецком направлении за сутки уничтожены до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии в районах населённых пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. За сутки на данном направлении уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

Противник поставленных целей не добился.

Киевский режим продолжает попытки проведения террористических актов в отношении мирного населения приграничных районов Российской Федерации.

Вчера подразделениями Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Около 13 часов мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнём артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены.

В результате огневого поражения ликвидированы более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожено: боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. В районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Малиновка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожены более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Нона-С».

На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики. Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожены до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также, в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30. В районе населённого пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная Луганской Народной Республики, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Забарино Херсонской области».

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