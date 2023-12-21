На Донецком направлении общие потери противника составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Zuzana 2» производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 20 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Zuzana 2» производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новая Маячка Херсонской области, Старомихайловка, Спорное, Красногоровка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка и Нырково Луганской Народной Республики».

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