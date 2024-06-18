Средствами ПВО России в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк ДНР. Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты. Потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. За сутки отражено четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм пушка «Рапира», боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Варваровка Запорожской области. Отразили две атаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожено два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Жеребянки и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 110-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов».

Фото и видео: https://vk.com/mil