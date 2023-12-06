На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 5 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем в ходе активных действий отражено три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожены до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области. Также, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Дорожнянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 «Paladin», артиллерийская система М777 производства США, и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области.

Кроме того, уничтожено 74 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики, Горловка, Спорное, Ялынское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета «HARM».

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