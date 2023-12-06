Рынок труда в 2023: тенденции и прогнозы «SuperJob»Ёлки к нам приходят!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.12.23 09:00

Средствами ПВО России в течение суток сбито два самолёта МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 5 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем в ходе активных действий отражено три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 270 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. За сутки уничтожены до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области. Также, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Дорожнянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 «Paladin», артиллерийская система М777 производства США, и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области.

Кроме того, уничтожено 74 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики, Горловка, Спорное, Ялынское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета «HARM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mi

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире10:25«Соблазн». Художественный сериал, 8 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?-PRO Валюту (16+)Кур доллара вырос почти на 91 копейку, евро укрепляется почти на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске на улице Саши Ковалева начнётся внеплановый ремонт фасадов двух домов-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика