Общие потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 7 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22, 24, 28, 42, 67, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населённых пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. Потери противника составили более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации поражён склад боеприпасов в районе населённого пункта Коблево Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито два самолёта воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil