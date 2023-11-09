Средствами ПВО России в течение суток сбито пять самолётов воздушных сил Украины

Общие потери противника на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Загоруйковка Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М114 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пушка Д-44.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 235-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка польского производства «Krab» польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20. В районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 30 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

В районе населённого пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять самолётов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населённого пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населённого пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населённого пункта Токаревка Херсонской области.

Перехвачено одиннадцать реактивных снарядов «HIMARS» и две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской Народной Республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой Народной Республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil