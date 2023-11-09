Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программеВыставка-форум «Россия»: Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это Россия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.11.23 09:00

Средствами ПВО России в течение суток сбито пять самолётов воздушных сил Украины

Общие потери противника на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Загоруйковка Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М114 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пушка Д-44.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 235-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка польского производства «Krab» польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20. В районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 30 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

В районе населённого пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять самолётов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населённого пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населённого пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населённого пункта Токаревка Херсонской области.

Перехвачено одиннадцать реактивных снарядов «HIMARS» и две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США. Кроме того, уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской Народной Республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой Народной Республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире10:20«Исчезнувшая». Художественный сериал, 10 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллар потерял почти 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика