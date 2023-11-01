Средствами ПВО России в течение суток сбиты самолёты МиГ-29, а также вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии, отражено три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктовЧервоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП «Bradley», три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства, «Акация» и «Гвоздика», а также две боевые машины РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 «Paladin».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населённого пункта Берислав Херсонской области. В результате огневого поражения потери противника составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 132-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты МиГ-29, а также вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.

Перехвачено восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населённых пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Подгорное и Клещеевка Донецкой Народной Республики».

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