Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 10 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трёх мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кондрашовка, Загоруйковка, Моначиновка, Гороховатка и Подвысокое Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка Дроновка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Успеновка, Новопавловка, Удачное, Петровское, Алексеевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Федоровка, Богатырь, Веселое и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб «JDAM», семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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