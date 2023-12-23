Средствами ПВО России за неделю сбито четыре самолёта противника и три вертолёта воздушных сил Украины

На Донецком направлении нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка ДНР. Потери противника на данном направлении за прошедший период составили более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка «HIMARS», 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 16 по 22 декабря 2023 года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полётов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, поражались центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили 53 атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard», 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. за неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю. Отразили 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Также, нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за прошедший период составили более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка «HIMARS», 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили десять атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Общие потери ВСУ на данном направлении составили свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области. Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области. В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито четыре самолёта противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолёта: два Ми-24 и один Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены: оперативно-тактическая ракета «ATACMS», 30 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы «JDAM», а также 259 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 554 самолёта, 261 вертолёт, 9955 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14251 танк и другие боевые бронированные машины, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7447 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 16572 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil