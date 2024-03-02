Средствами ПВО России за неделю сбито два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины

За прошедшую неделю на Донецком гнаправлении отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка ДНР. Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 1 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 24 февраля по 1 марта текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники.

Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное Харьковской области. Отражено 30 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 755 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражено 48 контратак штурмовых групп в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе «Abrams» производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.

Подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.

Общие потери противника на Херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса «NASAMS» норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты «Storm Shadow», четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM», 35 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также 639 беспилотных летательных аппаратов.

C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолётов, 267 вертолётов, 13862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15304 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8242 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 19236 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil