Средствами ПВО России за неделю сбито восемь самолётов воздушных сил Украины и один вертолёт

Министерство обороны Российской Федерации 2 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в период с 25 ноября по 2 декабря 2023 года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника.

Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950 военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артемовское Донецкой Народной Республики. Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. Также, нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение недели поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито восемь самолётов воздушных сил Украины и один вертолёт, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолёт Ми-8.

Кроме того, уничтожено 41 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также 188 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолётов, 256 вертолётов, 9353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13743 танка и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 15844 единицы специальной военной автомобильной техники».

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