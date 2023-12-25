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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 09:00

Средствами ПВО России за сутки сбито четыре украинских самолёта

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 24 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. Также, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населённого пункта ЛИПЦЫ Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12 бригады специального назначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино и в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США, «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное Запорожской области. За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции, а также авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолёта: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Перехвачены три противорадиолокационные ракеты «HARM», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и противокорабельная ракета «Нептун».

Кроме того, уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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