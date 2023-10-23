Средствами ПВО России за сутки сбито три самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, а также один Су-25

Общие потери противника на Донецком направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 22 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Уничтожены до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Также уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Боровая Харьковской области.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также установка РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Воскресенка и Карла-Маркса Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Также в районе населённого пункта Работино Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в районах населённых пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр.

В районе населённого пункта Станислав Херсонской области нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. В результате огневого поражения уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147-ми районах. Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк.

Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган». Кроме того, уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лозовое, Горняк Донецкой Народной Республики, Кузьмино Луганской Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка, Копани, Жовтневое Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области».

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