За прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожены до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 11 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, в районе населённого пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 95 огневых задач.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожены до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка Запорожской области».

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