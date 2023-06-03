Средствами ПВО ВС РФ в районе н.п. Золотая Балка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины

За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БпЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 2 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области. В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б». В районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б».

На Донецком направлении наиболее активные действия «Южной» группировки войск велись в районе населённого пункта Авдеевка. Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. В ходе боев уничтожены более 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БпЛА.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Гуляй Поле Запорожской области».

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