В ходе боев за сутки уничтожены до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 7 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск.

В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населённых пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населённого пункта Клещеевка. Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено. В ходе боев за сутки уничтожены до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населённых пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооружённых сил. В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.

Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожены свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б».

В районе населённых пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены: склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на данном направлении уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражено 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах.

В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

В районе населённого пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29.

За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Донецк, Верхнеторецкое, Горняк Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Ильченково, Инженерное Запорожской области, Садовое и Голая Пристань Херсонской области».

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